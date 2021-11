Greta Van Fleet a giugno a Milano e Firenze

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - I Greta Van Fleet, la band hard-rock americana di Joshua Kiszka, tornano in Italia come star degli I-days Milano, il 9 giugno all'Ippodromo, e di Firenze Rocks, il 19 giugno alla Visarno Arena.

Il tour mondiale del gruppo - il cui ultimo album è 'The Battle at Garden's Gate' pubblicato il 16 aprile 2021 - partirà il 25 febbraio 2022 da Las Vegas e li vedrà sui palchi dei festival estivi più importanti come Heartland Festival in Danimarca.

Per gli I-Days erano già stati annunciati gli Imagine Dragons l'11 giugno e confermati gli Aerosmith e i Foo Fighters per le giornate del 10 e 12 giugno. Ora, la line-up del festival si chiude con il gruppo americano come headliner della prima giornata. La band salirà anche sul palco di Firenze Rocks prima dei Metallica per l'ultimo giorno del festival, il 19 giugno 2022. Nei giorni precedenti anche Green Day (16 giugno), Muse (17 giugno) e Red Hot Chilli Peppers (18 giugno). (ANSA).