Fontana: 'Niente restrizioni per chi si è vaccinato'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Non possiamo pensare a restrizioni per questi cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune". Così scrive su Fb il presidente della Lombardia Attilio Fontana, riferendosi agli "oltre 8 milioni di lombardi che hanno con convinzione e senso di responsabilità aderito alla vaccinazione" contro il Covid.

"In Lombardia, come tutti sanno, la campagna vaccinale ha ottenuto eccellenti risultati, trainando, con un sesto della popolazione, anche il dato nazionale. Certo non dobbiamo fermarci, dobbiamo insistere e convincere i cittadini a completare il ciclo vaccinale con la terza dose" ha scritto Fontana, convinto che "allo stesso tempo non va disperso lo straordinario risultato raggiunto, e anzi, va valorizzato l'atteggiamento" di chi ha scelto di vaccinarsi. (ANSA).