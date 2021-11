Farmacia chiusa perché titolari non vaccinati nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 16 NOV - "Farmacia chiusa forzatamente dall'ATS di Brescia per la nostra volontaria non adesione alla campagna vaccinale". È il cartello che è stato esposto sulla porta della farmacia di Milzano, paese in provincia di Brescia.

I proprietari non si sono vaccinati per scelta e sono così stati così costretti a chiudere in virtù del decreto legge del primo aprile 2021 che prevede l'obbligo vaccinale "per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ivi compresi i farmacisti". I farmacisti di Milzano non rispondono al telefono.

"Abbiamo provato anche a noi ma non abbiamo avuto risposta" ha spiegato il sindaco del paese Massimo Giustiziero. (ANSA).