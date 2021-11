Covid: prete No vax intubato a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 16 NOV - Il parroco di Pontevico, in provincia di Brescia, è stato ricoverato in terapia intensiva per Covid ed è intubato. Secondo quanto scritto dall'edizione bresciana del Corriere della Sera, in paese sono conosciute le posizioni 'No vax' del religioso. A Pontevico, dove c'era stato il primo caso di Covid nel 2020, c'è preoccupazione perché il sacerdote avrebbe incontrato numerosi fedeli, anche anziani, prima di finire in ospedale. (ANSA).