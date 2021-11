Brembo:Bombassei lascia, Tiraboschi sarà il nuovo presidente

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Alberto Bombassei lascia il ruolo di presidente di Brembo e diventerà emerito. Al suo posto arriva Matteo Tiraboschi attuale vice Presidente esecutivo. Nel ruolo di ceo ci sarà Daniele Schillaci. E' quanto emerso nel corso del consiglio d'amministrazione della società che ha convocato per il prossimo 17 dicembre 2021 l'assemblea.

In tale occasione sarà innanzitutto sottoposta agli azionisti, in seduta straordinaria, la proposta di modificare lo statuto introducendo il ruolo del Presidente Emerito e prevedendo la possibilità, per il consiglio di amministrazione, di costituire un Comitato di Indirizzo Strategico dotato di funzioni propositive e consultive e chiamato ad esprimersi sulle linee strategiche e sulle azioni finalizzate allo sviluppo del gruppo Brembo.

Da tempo "ho espresso l'intenzione di rinunciare alle mie deleghe operative. Oggi, coerentemente con questa volontà, ho scelto di lasciare la carica di presidente", afferma Alberto Bombassei. "È un passo - aggiunge - che compio con grande serenità. Sono certo, infatti, di garantire a Brembo una guida sicura e soprattutto capace di affrontare con successo le nuove sfide che il settore della mobilità pone in questa fase di radicale trasformazione".

"Esprimo la mia più profonda gratitudine ad Alberto Bombassei, che alla guida di Brembo ha reso il Gruppo un'autentica eccellenza italiana. Da sempre, il suo lavoro e il suo impegno rappresentano l'esempio da cui tutti noi traiamo ispirazione", sostiene Matteo Tiraboschi. (ANSA).