Al via restyling Odeon, sarà cinema e centro commerciale

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - L'Odeon, il primo multisala di Milano, non sarà più soltanto un cinema ma anche un centro commerciale di lusso, grazie al restyling disegnato da Progetto CMR per il Fondo Aedison, gestito da DEA Capital Real Estate sgr, che ne è il proprietario.

L'Odeon del futuro, la cui consegna è prevista per il 2024, sarà - spiegano i progettisti - "uno spazio innovativo, un hub esperienziale in cui al cinema 'The Space', ricollocato in più sale al piano interrato, si affiancherà quella che fin da oggi può definirsi come la nuova retail destination di Milano: 5.000 metri quadri che rivoluzioneranno l'assetto urbano del centro cittadino e sanciranno la ripartenza del comparto".

Nell'Odeon del futuro l'entertainment sarà amplificato con nuove funzioni - retail, ristorazione, uffici - in linea con la dimensione policentrica del 'vecchio' Odeon, in cui convivevano teatro, cinema, sala da tè, birreria, salone da ballo e ristorante. L'Odeon è sempre stato uno spazio versatile: sorto nel 1803 come teatro, si è trasformato negli anni, da Centrale Termoelettrica (1880) a cinema (1929), fino a primo multisala di Milano nel 1986. Il progetto preserva i pregi architettonici della struttura, dal foyer di ingresso, con il suo pavimento in marmi policromi, allo scalone principale.

"L'obiettivo del progetto è stato quello di reinventare l'edificio esistente conciliando i vincoli architettonici con le esigenze odierne e tecnologiche. Siamo certi che il risultato finale stupirà per primi i milanesi così affezionati a questo angolo del centro storico" sostiene Renzo Misitano, executive director Real Estate Development di DeA Capital.

La struttura è incastonata tra le vie dello shopping di lusso (Galleria Vittorio Emanuele), della tecnologia (Piazza del Liberty) e siti turistici come il Duomo. (ANSA).