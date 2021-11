Achille Lauro, show a cuore aperto a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Un concerto 'a cuore aperto': è il 'One night show' di Achille Lauro in programma il 7 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano con l'Orchestra della Magna Grecia - l'ensemble sinfonico con cui lo scorso settembre si è esibito a Taranto durante il Medita Festival.

Durante il live, gli spettatori assisteranno infatti, in diretta, alla creazione di un'opera NFT unica ed esclusiva che riprodurrà il battito cardiaco e le emozioni provate dall'artista durante l'esibizione, rilevate grazie a sensori e strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo. Un vero e proprio quadro digitale che sarà messo all'asta, insieme ad una serie di altri NFT da collezione legati alle canzoni più note dell'artista, su Crypto.com - la piattaforma più celebre del settore - e che darà vita a una charity a supporto del reparto di cardiologia infantile del Policlinico San Donato. Lo show diventerà poi un evento streaming su piattaforma digitale. (ANSA).