Furto in casa Ecclestone, condannata gang italo-balcanica

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Condanne esemplari nel Regno Unito per i tre componenti della banda italo-balcanica di ladri di magioni di altissimo bordo accusati d'aver depredato due anni fa le residenze londinesi di alcune ricche celebrità, intascando gioielli e beni vari per un valore complessivo di 26 milioni di sterline: con un bottino da record, in particolare, nel caso del colpo messo a segno a Kensington nel palazzo di Tamara Ecclestone, primogenita ed ereditiera dell'ex boss della Formula 1, Bernie. Un giudice della Isleworth Crown Court, Martin Edwards, ha inflitto a Londra 11 anni di reclusione a Jugoslav Jovanovic, 24 anni, riconosciuto colpevole di associazione per delinquere finalizzata al furto e riciclaggio; e 8 anni e 9 mesi ciascuno, al 45enne Alessandro Donati e al 44enne Alessandro Maltese, cittadini italiani condannati per il solo primo reato.

Tutti e tre erano stati arrestati nel 2020 in Italia, presso Milano, dove si erano rifugiati subito dopo aver commesso le rapine, per poi essere estradati oltre Manica su richiesta della giustizia britannica.

Il giudice ha definito "immensamente grave" la caratura criminale delle azioni contestate ai tre. Mentre la pubblica accusa ha sottolineato la "brutalità" delle loro intrusioni e le devastazioni compiute all'interno delle abitazioni prese di mira. Gran parte della refurtiva non è stata mai recuperata, mentre resta latitante Daniel Vukovic, presunta mente della gang e primula rossa (finora) inafferrabile. (ANSA).