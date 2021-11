Covid: Lombardia premia i volontari della Protezione Civile

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Un cerimonia pubblica in Piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, a Milano: così la Lombardia ha voluto ringraziare questa mattina i volontari della Protezione Civile per il prezioso servizio prestato durante l'emergenza Covid. Presenti all'appuntamento i rappresentanti dei 15 mila volontari lombardi e delle associazioni impegnate durante la pandemia.

A tutti è stato consegnato un 'nastrino' come simbolo di partecipazione alla lotta contro la diffusione virus. Il primo a ricevere il riconoscimento è stato l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, chiamato a gennaio dal governatore Attilio Fontana e dalla vicepresidente Letizia Moratti a coordinare la campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia.

"Questa Regione sta trainando le vaccinazioni in Italia, con quei risultati concreti che sono quelli che ci fanno stare in zona bianca", ha evidenziato Bertolaso.

"Anche nei momenti più difficili, nei quali le persone si sentivano sole e abbandonate, la presenza dei volontari ha dato sollievo e lenito l'angoscia e la preoccupazione. Sono i volontari i veri artefici della straordinaria organizzazione messa in campo da Regione Lombardia contro il Covid", ha sottolineato Fontana. "Quando abbiamo avviato il piano vaccinale - ha aggiunto Moratti - siamo stati la prima Regione a capire l'importanza della Protezione civile nell'emergenza. La prima Regione a comprendere che, per ottenere una risposta efficace, occorreva unire Sanità e Protezione civile, come abbiamo fatto".

A ringraziare gli operatori anche gli assessori regionali Pietro Foroni e Stefano Bolognini, il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. (ANSA).