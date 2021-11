Bertolaso, la terza dose di vaccino anticovid è inevitabile

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "La terza dose inevitabile, adesso la faranno i quarantenni e poi la dovranno fare tutti gli altri". Lo ha detto il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, nel suo intervento alla cerimonia di ringraziamento dei volontari di protezione civile impegnati durante la pandemia organizzata dalla Regione a Milano.

"Il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro il Covid, dobbiamo utilizzarla fino all'ultima pallottola. Non ci fermeremo fino a quando non avremo fatto la terza dose a l'ultimo dei lombardi che ne ha diritto", ha aggiunto Bertolaso.

(ANSA).