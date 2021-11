Aereo precipitato, in 'scatola nera' dati fermi ad aprile

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Sarebbero fermi allo scorso aprile i dati trovati nella memoria della 'scatola nera' del Pilatus, l'aereo privato che il 3 ottobre è precipitato alla periferia sud di Milano schiantandosi su un edificio vuoto e causando la morte delle 8 persone a bordo, tra cui il pilota e magnate romeno Dan Petrescu. Non ci sarebbero, quindi, dati riferibili al giorno della tragedia. E' l'esito delle prime analisi, di cui è stata informata la Procura, sul registratore di volo (non obbligatorio per quel tipo di aerei) preso in carico dai laboratori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Gli accertamenti tecnici, però, non sono terminati. (ANSA).