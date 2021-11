Omicidio stradale a 23 km/h, condannata anziana di 86 anni

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Viaggiava a 23 chilometri all'ora alla guida della sua Punto quando investì e uccise nel 2018, in via Solari a Milano, un 87enne che stava attraversando la strada per prendere il tram. Ora l'anziana che ha 86 anni è stata condannata in appello a otto mesi per omicidio stradale mentre in primo grado aveva riportato una condanna a un anno e otto mesi.

Questo, nonostante la donna guidasse con una velocità contenuta, fosse in fase di frenata, e la vittima fosse spuntata all'improvviso, non sulle strisce, dopo aver alzato un braccio per segnalare la sua presenza all'autista del tram e non per fermare il traffico. Colpito a una gamba, l'uomo cadde sbattendo violentemente la testa e morì dopo un'agonia di 3 mesi.

I giudici di secondo grado, nel ricalcolare la pena, hanno tenuto conto del concorso colposo dell'anziano nell'attraversare la strada ma la pensionata ricorrerà probabilmente in Cassazione. (ANSA).