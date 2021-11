Alla Festa del Torrone di Cremona un 'abbraccio' da 1000 kg

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Un abbraccio che pesa oltre 1000 chili, per 3 metri e mezzo d'altezza: è quanto è stato allestito sul grande palco di piazza del Comune di Cremona per la Festa del Torrone che è iniziata ieri e proseguirà fino a domenica prossima.

La statua è stata realizzata dal maestro cioccolatiere Mirco della Vecchia che ha voluto raffigurare "un abbraccio genderless, simbolo dell'affetto universale, due umani senza riferimenti di sesso o di età, ma con un unico messaggio, rimanere uniti dopo due anni di difficoltà".

"La maxi scultura di Sperlari, che come ogni anno realizza un'opera d'arte in occasione della Festa del Torrone, quest'anno rappresenta un abbraccio ipotetico tra tutti i dipendenti della storica azienda cremonese con la loro città, un gesto di unione e condivisione, il giusto "dulcis in fundo" che tutti noi ci meritiamo dopo due anni tanto provanti, tema della festa di quest'anno", spiega Massimiliano Belllini, Plant Manager di Sperlari che quest'anno compie 185 anni e ha voluto far firmare ogni mattoncino di cui si compone la statua a ognuno dei dipendenti dell'azienda".

La Festa del Torrone in centro a Cremona, dal tema "dulcis in Fundo", sarà un'edizione speciale di 9 giorni con oltre 250 appuntamenti in programma tra degustazioni, showcooking e appuntamenti culturali. (ANSA).