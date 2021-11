Lavoro: anche i detenuti hanno diritto alla disoccupazione

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Anche i detenuti che hanno lavorato all'interno del carcere, per l'amministrazione penitenziaria, hanno diritto a ricevere la Naspi, cioè il sussidio di disoccupazione, quando restano senza impiego. E' il principio sancito dal Tribunale del lavoro di Milano, che ha condannato l'Inps a versare l'indennità di disoccupazione a un carcerato assistito dalla Cgil. Il detenuto aveva lavorato in carcere per quasi due anni come addetto alla consegna e alla gestione della spesa e come cuoco. "Va osservato che la peculiarità del lavoro penitenziario non può consentire l'introduzione di un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione", si legge, tra l'altro, nella sentenza. Il Tribunale, inoltre, evidenzia che "il lavoro penitenziario alle dipendenze del ministero della Giustizia e quello libero subordinato sono assimilabili: pertanto non possono sussistere ragioni per escludere il diritto alla Naspi qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa specifica". Una sentenza che, per la Cgil, scrive "una pagina importante per la dignità del lavoro e per il riconoscimento di una funzione realmente rieducativa della pena". (ANSA).