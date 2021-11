Sala, non sarà facile far rispettare regole

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Certamente qualche timore c'è, d'altro canto è anche difficile fare previsioni, saremo attenti.

Bisognerà fare rispettare le regole, ma so che non sarà facile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della manifestazione dei no Green pass che si terrà questo pomeriggio in città.

La situazione "è nelle mani della questura. Non posso che stare vigile ed essere disponibile al telefono per loro - ha concluso -. Purtroppo è anche il loro compito ingrato oggi".

