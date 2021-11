Fanno rapina in banca e sequestrano dipendenti, 2 arresti

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rapinato una banca a Motta Visconti (Milano) e aver preso in ostaggio i dipendenti.

Alle 13.45 di ieri i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti alla filiale del Banco dei Paschi di Siena, dove i due rapinatori col volto coperto (assieme a un terzo complice che è scappato) avevano preso in ostaggio 7 dipendenti dell'istituto. I lavoratori sono stati riuniti in una stanza e immobilizzati in attesa dell'apertura temporizzata della cassaforte principale. Sul posto sono arrivati 3 equipaggi dei carabinieri che hanno messo in fuga i rapinatori, usciti dalla porta sul retro.

Due di loro, entrambi pregiudicati di 45 e 46 anni, sono stati bloccati subito. Erano disarmati ma con sé avevano 2.905 euro in banconote e monete, 600 pesos messicani, 500 scudi del Mozambico e 45 leu romeni. Sequestrate inoltre 3 confezioni integre di dieci fascette da elettricista, vestiti e 2 paia di guanti neri in lattice. Durante l'intervento un carabiniere ha esploso, a scopo intimidatorio, due colpi in aria. (ANSA).