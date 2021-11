Covid: in Lombardia tasso positività stabile, tre i decessi

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Con 107.385 tamponi effettuati sono 1.237 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività stabile all'1,1% come ieri. In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+2, 51) mentre calano nei reparti ordinari (-4, 430).

Sono tre i decessi, che portano il totale a 34.225 morti da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 452 i positivi segnalati a Milano, 178 a Brescia, 116 a Varese, 87 a Monza e Brianza, 60 a Como, 56 a Bergamo, 51 a Cremona, 45 a Pavia, 42 a Mantova, 30 a Lodi, 26 a Lecco, e 20 a Sondrio. (ANSA).