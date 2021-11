Tv: Tiziano Ferro, con 'Drag race Italia' si realizza sogno

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Il programma non è ancora iniziato e ha già un fan d'eccezione, Tiziano Ferro, che ha mandato un videomessaggio alle partecipanti alla prima edizione di 'Drag race Italia', il talent show in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di "Italia's First Drag Superstar".

"Sono il più grande esperto di Drag Race nel mondo" dice Ferro nel videomessaggio per il lancio del programma, che partirà il prossimo 19 novembre sulla piattaforma Discovery+.

"State realizzando un mio sogno: adoro l'arte drag! Chi si avvicina all'arte drag come scelta professionale nel nostro paese - sottolinea Tiziano - ha tutto il mio rispetto e il mio amore". Il format, reso celebre a livello internazionale da RuPaul, in Italia vede come giudici la drag queen Priscilla, l'attrice Chiara Francini e l'influencer Tommaso Zorzi. Dopo dodici edizioni in giro per il mondo e la conquista di 24 Emmy Awards, il talent arriva in Italia con 6 puntate da 75 minuti. In ognuna le otto drag queen, provenienti da tutt'Italia, si sfidano in "challenge" basate sul principio-claim del programma "Essere drag è un'arte", ovvero la capacità di evidenziare l'unicità di un essere umano attraverso il processo della trasformazione, annullando il concetto di sessualità binaria.

Tra le otto Drag Queen in gara - selezionate tra 1000 aspiranti - Ava Hangar, 36 anni di Carbonia, che si definisce "una drag rassicurante, una soubrettona svampita che non spaventa la gente"; Enorma Jean, 46 anni di Milano, la cui caratterizzazione si sposa con quella di una 'sciura' milanese un po' snob. La vincitrice diventerà ambassador MAC Cosmetics per un anno e firmerà una collezione in edizione limitata.

Nella prima puntata le concorrenti si sfideranno in un classico: lo scatto fotografico, ambientato a Venezia. Poi saranno chiamate ad affrontare la prima 'Maxi-Challenge': creare un abito Italian Style per sorprendere, in passerella, sia i giudici sia la prima giudice di puntata, Cristina d'Avena.

(ANSA).