Milano, scontro coinvolge 3 mezzi pesanti e un'auto, tre feriti

Un incidente che ha visto coinvolto tre mezzi pesanti e un altro veicolo si è verificato stamani lungo il tratto tra la Tangenziale Est e Nord a Milano. Secondo il 118, un uomo di 43 anni, che conduceva una vettura ha riportato ferite alla schiena e a una gamba ed è ricoverato al San Raffaele. Altri due sono rimasti feriti e si trovano al Niguarda e al San Gerardo Monza.

E un uomo di 47 anni di San Martino in Strada è morto sul colpo la notte scorsa in un incidente stradale dopo aver perso il controllo della sua vettura, una Fiat Punto, lungo la strada strada provinciale 190 a Ossago Lodigiano (Lodi). E' finito in una roggia in aperta campagna. Sul posto, intorno alle 2 in seguito a una segnalazione, sono intervenuti gli operatori del 118. I vigili del fuoco hanno operato con un'autogru per il recupero del veicolo.