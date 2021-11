Latitante con anfetamine arrestato alla frontiera

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - I funzionari dell'agenzia Dogane e monopoli e i militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso hanno sottoposto a controllo un autobus di linea proveniente dalla Germania e diretto a Milano, a bordo del quale viaggiava un polacco residente in Germania, e hanno trovato circa 80 grammi di metanfetamine e anfetamine in una busta di plastica.

L'uomo è stato denunciato e da accertamenti tramite banche dati da parte delle Fiamme Gialle si è scoperto che il polacco era ricercato per un ordine di carcerazione emesso nel 2014 dalla Procura della Repubblica di Bologna pe furto.

E' stato quindi arrestato. (ANSA).