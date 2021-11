Green pass: Confcommercio Milano, domani 4 milioni persi

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Domani è prevista la diciassettesima manifestazione di protesta, che auspichiamo si svolga nel rispetto delle regole che sono state fissate. Già il sabato di protesta di domani, lo stima il nostro ufficio studi, potrebbe costare alle attività del commercio del centro 4 milioni di euro". Lo ha sottolineato sulle sue pagine social il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, parlando dell'ennesima manifestazione dei 'no Green pass' che si terrà domani in città e dei danni provocati da queste mobilitazioni al settore del commercio.

"Siamo a +15% di perdite rispetto ad un sabato di ottobre. È evidente che avvicinandosi al periodo natalizio le perdite - ha concluso - a causa di queste manifestazioni non possono che peggiorare". (ANSA).