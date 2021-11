Bertolaso, nessun alibi per non fare terza dose

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - "L'unica difesa che abbiamo contro l'epidemia è quella della vaccinazione. Adesso abbiamo iniziato con la terza dose, siamo arrivati a una copertura tra il 30 e il 35% di quelli che ne hanno diritto oggi. Grazie al cielo vediamo che le prenotazioni aumentano giorno per giorno, siamo convinti che questo trend continuerà ad aumentare". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso durante una diretta Facebook su Lombardia Notizie Online.

Oltre alle categorie per cui è già disponibile, Bertolaso ha ricordato che dal primo dicembre le somministrazioni del 'booster', come annunciato dal ministro Speranza, partiranno anche per la fascia degli over 40. "La macchina organizzativa funziona benissimo, i vaccini ci sono, non vi solo alibi per nessuno per non andare e vaccinarsi con la terza dose", ha aggiunto Bertolaso. (ANSA).