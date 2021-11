Parte crowdfunding per restauro abiti conti mantovani D'Arco

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Raccontare la storia non solo di una famiglia, ma di un'intera città attraverso gli abiti: è l'obiettivo del progetto "La moda racconta", lanciato da Fondazione Comunità Mantovana Onlus e protagonista di una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a organizzazioni non governative, ad associazioni non profit e a fondazioni.

Qualora si riuscisse a raggiungere il 50% dell'obiettivo economico previsto - fissato a 60.000 euro - Fondazione Cariplo erogherà un cofinanziamento pari al rimanente 50%.

Grazie alla raccolta fondi sarà possibile restaurare i 100 capi - realizzati tra il 1820 e il 1920 - appartenenti all'illustre famiglia dei conti D'Arco, simbolo della storia e della cultura mantovana. Una volta tornati all'antico splendore, gli abiti saranno esposti al Museo Palazzo D'Arco a Mantova, inaugurando una nuova sezione museale dedicata proprio alla storia della moda e del costume. (ANSA).