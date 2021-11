Murale di 57 metri lancia il primo Milano Graphic Festival

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - 'Quando la città cambia tu guarda i suoi colori' è il titolo del murale lungo oltre 57 metri, appena realizzato su progetto dello studio grafico CamuffoLab in via Varesina 162, a Milano. Un intervento voluto da Signs, l'osservatorio permanente sul visual design che coinvolge oltre 100 progettisti e studi grafici italiani, per trasmettere un messaggio di rinascita e rigenerazione urbana, nel segno del visual design.

Non a caso, l'inaugurazione del murale coincide con l'annuncio della prima edizione del Milano Graphic Festival (MGF), il nuovo festival diffuso dedicato al graphic design, all'illustrazione e alle culture visive - progetto di SIGNS e h+, a cura di Francesco Dondina, - che dall'11 al 13 febbraio 2022 porterà un ampio calendario di appuntamenti - fra mostre, workshop, talk, lecture, studio visit e installazioni - in tutta la città, a partire dai due hub principali - Certosa District e BASE Milano - e nelle principali istituzioni culturali milanesi.

