Ladri a 14 anni, in tre denunciati dai Carabinieri

(ANSA) - PAVIA, 11 NOV - A soli 14 anni si sono resi responsabili di un colpo in una cartolibreria di Chignolo Po (Pavia), il comune del Pavese nel quale vivono. I tre minorenni, studenti, tutti di nazionalità straniera, sono stati denunciati dai Carabinieri della compagnia di Stradella (Pavia) alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano, per il reato di furto aggravato in concorso.

Da quanto è emerso dalle indagini condotte dai militari, i tre si sono impossessati nel negozio di orologi e accessori per smartphone, per un valore di circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari. (ANSA).