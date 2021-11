In Lombardia 842 alunni positivi al Covid e 370 classi isolate

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Sono 842 i casi Covid registrati nella popolazione scolastica (0-18 anni) nella settimana tra l'1 e il 7 novembre in Lombardia. Le classi in quarantena sono 370, con 6681 studenti e 177 operatori scolastici in isolamento fiduciario, in quanto contatti di caso. Lo riporta il report settimanale di monitoraggio sulla diffusione del Covid nelle scuole lombarde, pubblicato dalla Direzione generale Welfare della Regione.

Nel territorio dell'Ats della Città Metropolitana di Milano, che comprende anche Lodi, le classi in quarantena sono 114, con 2046 studenti e 59 operatori scolastici isolati.

"L'ottava settimana di rilevazione (01-07 novembre) - si legge nel rapporto - mostra un andamento dei contagi in crescita su tutte la fasce d'età, ad eccezione delle fasce 3-5 anni e 11-13 anni. Si conferma l'interessamento prevalente della classe d'età 6-10 anni sia per frequenza assoluta di casi che per tassi di incidenza".

In tutta la regione gli alunni testati con tampone salivare sono stati 6500, di cui 9 risultati positivi. (ANSA).