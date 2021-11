Figlio di 12 anni sfida il papà no vax

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Vaccinare o no i bambini? "Io sono un po' indeciso sul vaccino proprio perché i miei genitori mi dicono cose diversissime e mi spaventano", spiega compunto ai giudici un 12enne ben più maturo della sua età dopo essersi informato su giornali e tg, che poi aggiunge: "per meglio chiarire la mia posizione preciso che le mie idee sono come quelle di mia madre, perché parlando con lei, e riferendole le cose che mi ha detto papà, capisco che le cose che mi dice mio padre non hanno moltissimo senso". Il ragazzino è stato ritenuto informato, convinto e coerente. Ed ecco allora che il Tribunale ha decretato che la madre è "autorizzata ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso paterno, ogni decisione relativa alla somministrazione". (ANSA).