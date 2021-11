Cospito, non rinunciare a scontro e lotta armata

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - "Colpire, colpire e ancora colpire… Forgiando con sangue, sudore ed immenso piacere i miti dell'anarchia vendicatrice", "non rinunciare allo scontro violento con il sistema, alla lotta armata, costi quello che costi": così Alfredo Cospito, considerato il vertice del presunto gruppo di anarchico-insurrezionalisti che fa riferimento al Fai scoperto dai carabinieri del Ros coordinati dalla procura di Perugia, scriveva in una intervista pubblicata nel quarto numero di "Vetriolo". Nella quale rivendica l'uso della violenza e della lotta armata anche contro le persone. L' intervista viene riportata nell'ordinanza del gip di Perugia.

Con l'ordinanza il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per lo stesso Cospito (già detenuto per altre vicende), gli arresti domiciliari per Michele Fabiani e altre misure cautelari per ulteriori quattro persone.

In una intervista a Cospito pubblicata nel secondo numero di Vetriolo, e sempre riportata nell'ordinanza, sosteneva che "è nei singoli gesti di distruzione, focolai di rivolta e di insubordinazione che l'anarchico vive la sua anarchia subito e si chiede quale sia oggi "la struttura o lo strumento più efficace per concretizzare un'internazionale anarchica potente, aggressiva, pericolosa. Che faccia sanguinare il potere, facendogli male, facendogli la guerra in maniera efficace".

