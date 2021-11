Amitav Ghosh apre anno accademico Ied con lectio magistralis

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Lo scrittore indiano Amitav Ghosh inaugurerà - lunedì 15 novembre - l'Anno Accademico dell'Istituto Europeo di Design con la Lectio Magistralis dal titolo What Do We Miss When We Speak of Sustainability?.

Ghosh, in occasione del suo viaggio in Italia, condividerà con gli studenti del Gruppo IED il suo pensiero sul climate change e sull'importanza di abbracciare e diffondere la cultura della sostenibilità.

"Di fronte a temi attuali come la questione del cambiamento climatico, non possiamo mostrarci solo interessati e preoccupati. Chiunque, e un progettista è in prima linea, deve sentirsi responsabile di un miglioramento possibile" dice Riccardo Balbo, Direttore Accademico IED, che introdurrà con una sua riflessione la Lectio di Ghosh. (ANSA).