Ambiente:abuso plastica al centro Festival Giacimenti Urbani

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Apre con un appello alla riduzione dell'abuso di plastica l'ottavo Festival di Giacimenti Urbani, in programma a Milano, in Cascina Cuccagna, dal 20 al 28 novembre, nell'ambito dell'European Week for Waste Reduction.

Al centro del festival, organizzato dall'Associazione Giacimenti Urbani, la prevenzione dei rifiuti plastici e l'attivazione di circuiti di riutilizzo, spiegati nella mostra "Deplastic: azioni e buone pratiche contro l'abuso di plastica", e con i progetti "NoPlà, facciamo esercizio contro la plastica monouso" e "NoPlà AGain, riutilizzare è un vantaggio per tutti".

Per facilitare sperimentazioni sul fronte dei riutilizzabili, martedì 23 novembre prenderà il via il tavolo di lavoro "RiC, Resta in Circolo", che vuole porsi come interlocutore unico delle istituzioni, della pubblica amministrazione, dell'impresa.

"Il problema della produzione di rifiuti - dichiara Donatella Pavan, presidente di Giacimenti Urbani - si accompagna allo spreco di risorse, alla qualità dell'aria, ai consumi energetici e ai cambiamenti climatici, per questo e per cercare di dare un obiettivo condiviso a livello internazionale alle nostre azioni, le diverse attività del Festival di Giacimenti Urbani sono state abbinate agli SDG corrispondenti, ovvero ai Sustainable Development Goal che Onu ha identificato nel 2015 quali obiettivi da raggiungere entro il 2030 per salvare il Pianeta. Un modo per capire che ogni nostro gesto può contribuire ad andare nella direzione giusta". (ANSA).