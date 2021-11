A2a: utile 9 mesi balza a 394 milioni, ricavi +34%

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - A2a ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 34% a 6,45 miliardi. Il margine operativo lordo è salito del 17% a 959 milioni e l'utile netto dell'81% a 394 milioni. In crescita del 55% gli investimenti a quota 640 milioni, mentre la posizione finanziaria netta è cresciuta di 310 milioni a 3,78 miliardi.

In progresso del 14% a 2.235 Mw la capacità installata da fonte rinnovabile (idroelettrica, fotovoltaica ed eolica), in calo invece del 26% il 'fattore emissivo di gruppo' che si attesta a 316g di Co2 per kWh rispetto al 2017, anno di riferimento per la Science Based Targets Initiative.

"Nei primi 9 mesi del 2021 - ha commentato l'amministratore delegato Renato Mazzoncini - abbiamo proseguito con la nostra significativa crescita industriale ed economica, improntata alla sostenibilità e alla transizione ecologica". "Registriamo l'aumento di tutti gli indicatori finanziari e il record degli investimenti sul periodo", ha proseguito sottolineando che "abbiamo impresso un'ulteriore accelerazione alla nostra capacità installata da fonti rinnovabili e ridotto il fattore emissivo del Gruppo". "Il nostro impegno - ha spiegato - resta focalizzato sulla transizione energetica e sull'economia circolare, per garantire un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e per realizzare le infrastrutture necessarie a colmare il gap impiantistico di alcuni territori". Infrastrutture che sono "asset strategici che potranno consentire al nostro Paese di restare al riparo dalle turbolenze del mercato e dal conseguente aumento del costo dell'energia, a beneficio dei cittadini".

(ANSA).