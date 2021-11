A Pavia aperto Pronto intervento per fragilità femminile

(ANSA) - PAVIA, 11 NOV - Un luogo dove accogliere donne senza fissa dimora, che vagano in città di giorno e spesso anche di notte. A Pavia è stato inaugurato oggi, all'interno dell'Oratorio di San Mauro, il "Pronto intervento per la fragilità femminile".

La struttura sarà in grado di accogliere 4 donne e presto anche i loro figli. I locali sono stati ricavati grazie ad un intervento di ristrutturazione finanziato quasi completamente dal Lions Club Pavia Regisole e dall'Associazione Solidarietà Club Lions 108 IB3 Onlus.

L'Oratorio di San Mauro, che fa parte della parrocchia del Santissimo Salvatore (nella zona di Pavia Ovest), è vicino anche alla Mensa del Fratello che il 20 novembre tornerà ad accogliere le persone in difficoltà dopo essere stata chiusa per quasi due anni a causa della pandemia (in questo periodo è stata comunque garantita la consegna del pasto serale). A fianco della Mensa è stato inaugurato oggi anche il Centro Diurno che diventerà un punto di riferimento per chi non ha un luogo dove andare durante il giorno: "Sarà un punto d'appoggio e di socialità non solo per i senza fissa dimora, ma anche per gli anziani che sono più ai margini - ha sottolineato Anna Zucconi, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pavia -. Ringrazio il parroco don Franco Tassone, come sempre impegnato nell'aiutare chi soffre, e i Lions per il contributo dato per questa opera".

Don Tassone ha voluto dedicare i luoghi inaugurati oggi alla memoria di don Giuseppe Ubicini, suo predecessore alla parrocchia del Santissimo Salvatore: "Celebriamo il 95esimo anniversario della sua nascita e i 50 anni del suo ingresso in parrocchia. E' grazie a lui che, il 6 gennaio 1986, è stata inaugurata la Mensa del Fratello che da oltre 35 anni ogni sera tende una mano ai fratelli in difficoltà". (ANSA).