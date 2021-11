Teatro Lirico, Vanoni e Pozzetto scelgono slogan per riapertura

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Entro la prima decade di dicembre verrà scelto il ‘messaggio-simbolo’ del teatro 'Lirico Giorgio Gaber' di Milano in vista dell’attesa riapertura prevista entro la fine dell’anno dopo oltre vent’anni. “A scegliere un’esclamazione, un pensiero, un’istantanea in grado di rappresentare il passato, il presente e il futuro di uno dei punti di riferimento della cultura milanese - spiega il direttore del teatro, Matteo Forte - sarà una giuria d’eccellenza, composta da Ornella Vanoni, Katia Follesa, Dalia Gabershik, Massimo Moratti, Paolo Jannacci e Renato Pozzetto. Tutti hanno accettato con entusiasmo di far parte del gruppo”. Per inviare una proposta è sufficiente collegarsi ai siti internet www.heart-social.com (nuova piattaforma social dedicata agli appassionati di ogni forma d'arte) o a quelli del Comune di Milano o del ‘Teatro Lirico Giorgio Gaber’ e cliccare sul banner ‘Scegli lo slogan del Lirico’ entro la fine di novembre. “In soli quattro giorni - spiega Matteo Forte - sono già arrivati oltre 1.500 messaggi, ci auguriamo che possano diventare molti di più e invitiamo tutti coloro che ne avranno piacere a partecipare all’iniziativa”. (ANSA).