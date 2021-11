Editoria: l'archivio della 'Provincia Pavese' è digitale

(ANSA) - PAVIA, 10 NOV - Allungare la vita ai vecchi giornali trasformando i fogli ormai ingialliti in formato fruibile sul pc: l'archivio storico del quotidiano "La Provincia Pavese" per gli anni 1870-1945 è accessibile a tutti sul portale della Digital Library dell'Università di Pavia. Il progetto - finanziato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e dal gruppo Gedi - è stato presentato alla Biblioteca Universitaria di Pavia.

L'idea di digitalizzare le copie - in gran parte a rischio deterioramento - è nata in occasione dei 150 anni de "La Provincia Pavese", festeggiati nel 2020. "Il progetto è andato in porto in un solo anno - ha raccontato la direttrice della biblioteca, Marzia Pontone - e gli va riconosciuto un valore civile profondissimo. Ora la speranza è di completare il progetto de 'La Provincia Pavese' e allargarlo ad altri periodici".

"Un primo passo verso altri traguardi futuri che mettano questo materiale prezioso a disposizione degli studenti e dei ricercatori" ha confermato il prorettore dell'Università alla ricerca, Federico Forneris. (ANSA).