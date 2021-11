Droga: trovati 8 kg marijuana sull'autobus a dogana Svizzera

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Un trolley contenente più di otto chili di marijuana, su un autobus di linea che stava per attraversare il confine in direzione dell'Italia: lo hanno trovato i funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso.

Militari e funzionari, durante il controllo dei bagagli dell'autobus, hanno deciso di aprire il trolley, insospettiti dall'odore pungente. All'interno c'erano 16 involucri di plastica trasparente, ciascuno contenente più di mezzo chilo di marijuana, per un totale di 8,338 chili lordi, per un corrispondente valore "di spaccio" stimato in circa 76.785 euro.

Un campione della sostanza è stato sottoposto a Narcotest che ha confermato trattarsi di derivati dalla cannabis.

Tutti i passeggeri dell'autobus hanno disconosciuto la proprietà del bagaglio e dichiarato di non conoscere il titolare, di conseguenza, sentito il magistrato di turno, si è proceduto alla denuncia contro ignoti e al sequestro della sostanza. (ANSA).