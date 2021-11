Uomo trovato svenuto e ferito su un bus

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Un uomo ferito e semicosciente è stato trovato, la scorsa notte, a Milano, sopra un mezzo pubblico che stava rientrando in una rimessa della società dei trasporti. Le sue condizioni sono gravi e ancora non è chiaro cosa gli sia accaduto.

L'uomo è stato notato dal conducente una volta nei pressi della sede, in va Anassagora, poco dopo le 3. Chiamati 113 e 118, i medici e gli agenti hanno potuto constatare che l'uomo, senza documenti ma presumibilmente un nordafricano sui 30 anni, era ferito e presentava contusioni a volto e capo, ma anche in condizioni alterate da alcol o droghe. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, ora viene monitorato. Le indagini sono in carico alla Polizia di Stato, che cerca di risalire all'accaduto per capire se sia stato vittima di un incidente o di un'aggressione. (ANSA).