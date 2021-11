Scomparso nel Pavese, tracce di sangue sull'auto

(ANSA) - PAVIA, 09 NOV - Un uomo di 60 anni, residente a Pavia, è scomparso in circostanze misteriose dopo essere sparito di casa da ieri mattina. Luigi Criscuolo si è allontanato alla guida della sua auto, una Polo bianca, dopo aver salutato la compagna e la figlia. Da quel momento nessuno è più riuscito a contattarlo. La vettura è stata ritrovata nella tarda serata di ieri in un boschetto alla frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) vicino all'Olona, a pochi chilometri dal capoluogo. Un vetro dell'auto era rotto. Sullo stesso vetro è stata trovata anche una piccola macchia di sangue, che verrà ora esaminata per stabilire se appartenga allo scomparso.

Nell'ultimo mese Criscuolo, che in passato ha gestito un negozio per la riparazione di biciclette, si muoveva con l'ausilio di due stampelle a causa di un intervento chirurgico a un ginocchio. Nell'abitacolo della sua auto, la polizia ha ritrovato una sola stampella.

Ieri mattina, dopo che era uscito di casa, hanno provato a chiamarlo un amico e poi la compagna: ma il telefonino prima è suonato a vuoto, poi è risultato staccato. A questo punto i familiari hanno chiamato la polizia. Le ricerche sino a questo momento non hanno dato alcun esito. Gli investigatori non escludono nessuna pista. (ANSA).