Lombardia: Fontana, ricandidarmi?Concentrato su lotta a Covid

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "Di solito l'ultima domanda che tutti mi fanno è se mi ricandiderò. Sono tutte scelte che devono essere messe in secondo piano rispetto alla battaglia che stiamo combattendo", ossia quella contro il Covid. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Rainews24.

"Quando c'è un obiettivo più importante credo ci debba concentrare su quello. E oggi il nostro obiettivo è cercare di impedire che avanzi la quarta ondata e convincere chi non si è ancora vaccinato del tutto a vaccinarsi e chi non ha ancora fatto la terza dose. Sono le due cose più importanti", ha aggiunto Fontana.

Sulle prossime ammnistrative del 2022, Fontana ha detto che "quando non si riesce a trovare un accordo" le primarie di coalizione sono "la soluzione migliore per dare una risposta immediata per individuare un candidato".

Secondo il presidente della Regione Lombardia "i candidati debbono essere scelti con un certo anticipo per entrare più concretamente nei problemi. Credo che sia un'ottima soluzione".

(ANSA).