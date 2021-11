Il Copasir chiede approfondimenti su Renzi e Venezuela-M5s

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Sono state trattate anche le vicende giudiziarie di Matteo Renzi - per quanto riguarda i compensi che il senatore ha ricevuto da Stati esteri - e dei rapporti tra Venezuela e M5S (dopo le notizie di stampa su presunti fondi arrivati al Movimento dal Paese sudamericano) - a quanto si apprende - nel corso dell'audizione oggi al Copasir del direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli. Il Comitato ha deciso in merito di chiedere alle procure che stanno indagando su questi filoni gli atti delle inchieste per verificare eventuali profilli di interesse del Copasir, e, cioè, possibili minacce alla sicurezza nazionale. (ANSA).