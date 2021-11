Fontana, sulla proroga dello stato d'emergenza valuta il governo

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - La proroga dello stato di emergenza è una scelta "che va fatta a livello governativo. Penso che una valutazione nel momento in cui la situazione non è ancora sotto controllo comporterà che la situazione venga prorogata". Lo ha detto a Rainews24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

I dati sul Covid di un anno fa, ha osservato Fontana, "creavano molta angoscia, quelli di quest'anno invece ci lasciano abbastanza tranquilli, ma non bisogna mai abbassare la guardia". In Lombardia, ha proseguito, "credo che se riusciamo a mantenere la situazione che c'è oggi riusciamo a contenere questa ulteriore ondata. Quindi rispetto del distanziamento, utilizzo delle mascherine Green pass per accedere accette attività". Le valutazioni "devono essere fatte sulla base di quella che è l'evoluzione settimanale o giornaliera. Se la situazione dovesse peggiorare dovremo rivalutarla con attenzione" ha concluso. (ANSA).