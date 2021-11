A Cremona torna la Festa del Torrone con l'omaggio a Mina

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - 'Dulcis in Fundo' è il tema dell'edizione 2021 della Festa del Torrone in programma a Cremona dal 13 al 21 novembre. Ricco il calendario degli eventi, tra showcooking, incontri e premiazioni, gite in battello, premiazioni, menù con il torrone protagonista e il grande ritorno della 'Locomotiva a Vapore' che accompagnerà i visitatori da Milano.

La kermesse vedrà anche un omaggio a Mina, con via Mercatello e via Solferino illuminate dalle parole di due canzoni simbolo della cantante: 'Amor Mio' (che quest'anno compie 50 anni) e 'Vorrei che fosse amore'.

Il programma dei 9 giorni è stato presentato a Milano a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, con l'assessore comunale al Turismo Barbara Manfredini e l'organizzatore Stefano Pelliciardi.

"Mando un sentito augurio alla Festa del Torrone, ormai diventata un'importante kermesse" ha scritto in un messaggio il presidente della Regione Attilio Fontana, assicurando anche che garantirà la sua presenza a Cremona in occasione di questa iniziativa. "Cremona è la capitale della produzione di torrone e dobbiamo valorizzare al massimo questo prodotto affinché rappresenti non solo uno dei simboli di questa città, ma anche sempre di più fonte di attrazione e di opportunità economica", ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Fabio Rolfi.

