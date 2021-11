Monica Bellucci è Maria Callas a teatro a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Con un abito appartenuto a Maria Callas, prestato dalla collezione italiana My private Callas, rimasto chiuso per oltre 60 anni e mai indossato da nessun'altra, Monica Bellucci si trasforma nella celebre soprano nella piece 'Maria Callas' che sarà in scena il 21 novembre al teatro Manzoni di Milano.

"Questo vestito e la spettacolare trasformazione di Monica, così come il gioco di luci e chiaroscuri, - spiega il regista Tom Volf, cofondatore della Fondazione Maria Callas, autore di un libro, una mostra e regista di un film sulla cantante lirica - danno l'impressione di essere davvero nel salotto della Callas, con il suo spirito che riappare per un breve tempo per condividere, attraverso le parole proprie di Maria, un momento di intimità con il suo pubblico".

Il racconto - basato sulle lettere della Callas - parte dall'infanzia modesta a New York agli anni della guerra ad Atene, dal debutto in sordina all'Opera fino alle vette di una carriera segnata da scandali e passioni travolgenti. "Per la prima volta - spiega il regista - è lei a raccontare la sua storia, non più altri a parlare per suo conto. Ed è proprio attraverso queste numerose lettere, indirizzate a persone a lei vicine, alcune anonime, altre famose, che arriviamo a scoprire una donna irriconoscibile e sconosciuta; forte e vulnerabile allo stesso tempo; piena di ambizione e di sogni nei suoi anni più giovani; piena di dubbi e di sofferenza nei suoi ultimi anni".

Lo spettacolo è concepito in tre parti, seguendo la scansione dei tre decenni attraversati dalla Callas: gli anni '50, le prime esibizioni e il matrimonio con Meneghini; gli anni '60, l'incontro con Onassis e la loro storia d'amore; gli anni '70, i suoi ultimi anni, intrisi di nostalgia e solitudine.

Al centro della scena un divano, la riproduzione esatta di quello che si trovava in Avenue Georges Mandel, nell'appartamento di Parigi dove la Callas ha trascorso gli ultimi 15 anni della sua vita. Accanto al divano, un grammofono.

