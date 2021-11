Covid: L.Moratti, nobile lo striscione dei milanisti

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Quando sport e tifo si nobilitano, spinti da una passione e una sensibilità che non ci fanno vedere colori diversi, ma ci uniscono in un sentimento di riconoscenza e stima per il grande impegno e sacrificio di chi si è impegnato e si sta ancora impegnando nella dura battaglia contro il Covid". Così, sul suo profilo Facebook, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha voluto ringraziare la curva del Milan, che ieri nelle sue coreografie prima del derby, ha esposto uno striscione in omaggio agli 'eroi del Covid'. (ANSA).