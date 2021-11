Infermità mente ad autore triplice omicidio, negato indennizzo

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Nell'ottobre 2009, a Stradella (Pavia) uccise sua moglie, la nipote e la cognata a coltellate ma venne assolto perché non imputabile per totale infermità di mente e ricoverato in un ospedale psichiatrico per dieci anni.

Suo fratello, padre e marito di due delle vittime, assistito dall'avvocato Claudio Defilippi, ora si è visto respingere dal giudice di Roma una richiesta di indennizzo per 250mila euro per ogni omicidio in base alla Direttiva europea del 2004 volta a risarcire le vittime di reati violenti nel caso in cui il condannato non abbia disponibilità economiche per il risarcimento.

Il giudice, respingendo la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio per il mancato recepimento nei termini della Direttiva europea, ha ritenuto che manchi una delle condizioni per l'applicazione della Direttiva: l'imputato "non era stato condannato, in sede civile e penale, a risarcire il danno" ed é stato "assolto per vizio totale di mente". "Tale pronuncia esclude la sua responsabilità penale - scrive il giudice - ma ciò non impedisce al danneggiato di poter conseguire il ristoro civilistico secondo le regole dell'ordinamento interno".

E, per il magistrato, la difesa del danneggiato non ha dimostrato "l'impossibilità di attivazione dei rimedi previsti dal Codice civile nel caso di un danno cagionato dall'incapace sulla impossibilità di ottenere un qualsivoglia ristoro".

"Abbiamo invece dimostrato che l'imputato è totalmente incapiente - afferma l'avvocato Defilippi che ricorrerà in appello e alla Corte di Giustizia europea -. E' una decisione profondamente ingiusta: se un imputato è condannato lo Stato paga, anche se una somma indifferenziata di 60mila euro per ogni delitto che riteniamo incongrua, se è giudicato incapace no. E questa è una discriminazione inaccettabile". (ANSA).