Fuga di gas a Milano, evacuato palazzo

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Una fuga di gas d importanti dimensioni ha causato la temporanea evacuazione di una palazzina, la scorsa notte, a Milano. Nessuno ha comunque avuto bisogno di cure mediche e gli abitanti hanno potuto far ritorno negli alloggi dopo un paio d'ore.

E' accaduto in via Valparaiso intorno all'1, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti dopo le segnalazioni dei cittadini.

Sulle prime si era temuto che la perdita fosse nei sotterranei di un condominio di sei piani, i cui residenti, appunto, sono stati fatti allontanare con l'auto di Polizia Locale e Protezione civile. Poi i pompieri hanno individuato la fuga i un cantiere adiacente, dove sono ancora al lavoro stamani. (ANSA).