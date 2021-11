'Fedez e J Ax arrestati', chiesta archiviazione per fake news

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Aveva scritto in rete che Fedez e J Ax erano stati arrestati per droga e ora la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per diffamazione che lo riguarda perché - secondo quanto riportato oggi dal Corriere della sera - è un noto fabbricante di notizie false.

La fake news sull'arresto dei due rapper risale al 2017 ed era stata pubblicata su un sito e subito ripresa online, tanto che J-Ax e Fedez fecero una smentita ufficiale tramite l'ANSA e presentarono poi una querela per diffamazione. Il pm di Milano Isabella Samek Lodovici ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta perché l'indagato, un umbro di 38 anni, è "noto come "il re della bufala sociale italiana" con all'attivo numerose fake news.

La difesa di Fedez si è opposta all'archiviazione, spiegando che "la disinformazione non può mai essere considerata lecita".

(ANSA).