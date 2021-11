Euronext, nel piano 100 milioni sinergie con Borsa Italiana

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Nel piano al 2024 Euronext punta a una crescita dei ricavi del gruppo fra il 3 e il 4% e dell'Ebitda tra il 5 e il 6% con un politica dei dividendi invariata quindi con un pay-out pari al 50% dell'utile.

L'obiettivo nel trienno delle sinergie sono è aumento del 67% a 100 milioni soprattutto grazie alla prevista espansione europea delle attività di clearing di CC&G (Cassa di Compensazione e Garanzia) e la migrazione del Core Data Centre di Euronext da Londra a Bergamo. Più del 55% delle sinergie sono legati a progetti di crescita. I costi totali di implementazione sono stimati in 160 milioni.

"Euronext è ora più forte, con una presenza in tutta la catena del valore, e pronto a costruire l'infrastruttura di mercato leader in Europa", ha commentato Stéphane Boujnah, ceo di Euronext (ANSA).