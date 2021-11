Estorsioni e incendi, 24 ordinanze

(ANSA) - BRESCIA, 08 NOV - Nelle prime ore del mattino, nelle province di Brescia, Milano e Mantova, i carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda (Brescia), insieme a personale del Comado provinciale di Brescia e dei comandi delle province interessate, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 persone di cui 12 in carcere. Le indagini, secondo quanto riferito dagli inquirenti, hanno consentito di raccogliere numerosi indizi di colpevolezza a carico dei destinatari delle misure, un gruppo di pregiudicati, italiani e stranieri, presunti autori di numerosi reati, in particolare violente estorsioni finalizzate al recupero di crediti contratti per l'acquisto di stupefacenti, oltre a furti all'interno di scuole e di tabaccherie.

L'operazione, denominata "Monterosa 2020", trae origine da alcuni episodi di rapina, estorsione ed incendi dolosi di autovetture, avvenuti tra l'estate 2019 e i primi mesi del 2020, nei territori di Bedizzole e Calcinato, in provincia di Brescia.

