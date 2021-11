E-commerce e Non Profit insieme per raddoppiare donazioni mondo

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Raddoppiare le donazioni nel modo.

Con questo obiettivo nasce TrustMeUp, piattaforma web che trasforma gli acquisti online in donazioni, dando vita a una nuova frontiera dello shopping in un'ottica di responsabilità sociale condivisa e di solidarietà. Alla base, c'è la tecnologia Blockchain che garantisce una maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni. TrustMeUp rappresenta un modello innovativo di raccolta fondi per il Terzo Settore che permette a tutti di comprare donando e, allo stesso tempo, offre alle aziende una proposta all'avanguarda di corporate social responsability. In pratica, i consumatori che acquistano nei negozi online presenti nella piattaforma possono, da un lato, devolvere in beneficenza una parte dell'importo speso (mediamente il 15%) all'associazione prescelta durante la fase d'acquisto (secondo un modello definito "DonaComprando"); dall'altro lato, possono effettuare una donazione, per qualsiasi importo, a favore dell' ente non profit 'preferito', ricevendo in cambio degli sconti da utilizzare per altri acquisti online.

Presentata in occasione dell'evento "E-Commerce e non profit: un nuovo modello di sostenibilità", patrocinato da Assolombarda, la piattaforma TrustMeUp arriva in un momento di profonda crescita per il mondo dello shopping online, a fronte di una contrazione del settore non profit. Ma "da oggi, i consumatori, gli e-commerce e le associazioni non profit possono insieme supportare progetti per aiutare chi ha più bisogno", affermano i fondatori di TrustMeUp, Carlo Carmine e Angelo Fasola. (ANSA).