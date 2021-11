Cosmo, il mio 'blitz' all'Alcatraz

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Più che un concerto, un blitz, una specie di prova aperta al pubblico, uno show in divenire, annunciato solo due settimane prima dell'evento: è il live di Cosmo all'Alcatraz di Milano, il prossimo 23 novembre. "Sono tempi incerti, impossibile - scrive l'artista - programmare un tour. E allora sia un Blitz".

Lo spettacolo sarà diverso da quelli previsti a Bologna il 15, 16 e 18 aprile 2022 e sarà l'occasione per ascoltare i brani estratti da 'La terza estate dell'amore' e da tutti gli altri dischi di Cosmo. "Ovviamente non sarà lo spettacolo giga di Bologna (che resta la roba più speciale che faremo), ma sarà - aggiunge Cosmo - un live vero e proprio. Abbiamo lavorato un sacco per fare la roba più potente possibile, per ripensare il tutto alla dimensione club. Non c'era molto tempo, ma ci siamo.

Finalmente ve le suoniamo dal vivo. Eccome se ve le suoniamo".

Cosmo era stato costretto a spostare i concerti previsti per l'1, 2 e 3 ottobre a Bologna "per le scelte fatte dalla politica, e per i tempi della burocrazia. Non certo per una situazione di emergenza ospedaliera". (ANSA).